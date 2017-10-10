По данным ВОЗ, каждый четвертый житель планеты хотя бы раз задумывался об обращении к психологу. Сегодня многие задаются вопросом: возможно ли, будучи успешным профессионалом, сохранять приемлемое психологическое состояние? Газеты пестрят сообщениями об инфарктах или инсультах на рабочих местах, зачастую открыто противопоставляя работу полноценной жизни — выбирай, на какой стороне ты. При этом незаслуженно забытыми остаются профессиональная самореализация, вовлеченность в работу, удовлетворенность трудом — три кита счастливого и психологически успешного человека.

Безусловно, любая профессиональная деятельность содержит в себе риски, в том числе угрозы психическому здоровью людей. Кто из нас не сталкивался с претензиями руководства, безответственным отношением коллег к трудовым задачам, плохой работой оборудования?

Это только начало длинного списка стрессов на рабочем месте, многие из которых гораздо легче предвосхитить, чем скорректировать их уже проявившееся негативное воздействия. Вопрос в том, чтобы создать условия, которые способны либо максимально уберечь человека от переживаний на работе, либо мягко убрать все последствия этих переживаний. Разумный руководитель предпочтет купить новые стулья своим сотрудникам, а не оплачивать больничные листы, связанные с лечением болезней опорно-двигательного аппарата.

Абсолютно те же закономерности прослеживаются и в случае с комфортом психологическим. Ссоры и конфликты на работе могут быть предвосхищены грамотной расстановкой сотрудников в команде, текучесть кадров снижена благодаря сбалансированным процедурам психологического подбора кадров и успешной адаптацией персонала на рабочем месте. Огромного количества стрессов на работе можно избежать, если прививать сотрудникам любовь и приверженность своей компании.

Но что делать, если механизм разрушения профессионального здоровья уже запущен? К кому лучше обратиться — к психологу, консультанту, экстрасенсу, гадалке, астрологу? Возможно, наилучший выход — расставить мебель в офисе по фэншуй? Или отсадить скорпионов по знаку Зодиака в отдельный кабинет?

В настоящее время это не самые праздные вопросы, а ответы на них далеко не так очевидны!

Профессиональное здоровье напрямую связано с психологической грамотностью населения. Мы все знаем, как и сколько раз нужно чистить зубы, но что делать в случае угрозы психологическому благополучию человека, не очень понятно. Когда поднимается температура, мы зовем врача, но к кому обращаться, если работа перестала приносить удовольствие, а коллеги вызывают лишь раздражение? Что делать, если не знаешь, как разобраться с клубком проблем? Понятно, что идти нужно к «душеведу», но кто это по должности или квалификации? Ответ на эти важнейшие в личной жизни любого человека вопросы дает готовящийся сейчас проект Федерального закона «Об оказании психологической помощи населению в Российской Федерации». Он позволит установить единые профессиональные требования к лицам, оказывающим такую помощь, и единые стандарты в этой сфере.

Тогда, открывая дверь с табличкой «психолог», мы можем быть твердо уверены, что это именно тот Профессионал, который нам нужен.

Автор — главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава РФ, декан психологического факультета МГУ

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