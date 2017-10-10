Матвиенко: СФ не разрабатывают закон, приравнивающий СМИ к иноагентам

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что поручений о разработке законопроекта, приравнивающего СМИ к иностранным агентам, пока нет.

«Члены временной комиссии Совфеда изучают ситуацию с законодательством США», — добавила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что СФ рекомендовано внести предложения по расширению перечня организаций, включая СМИ, в закон об иноагентах.

Таким образом предлагается ответить на давление Вашингтона в отношении телеканала RT и агентства Sputnik.



