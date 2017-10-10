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Матвиенко: СФ не разрабатывают закон, приравнивающий СМИ к иноагентам

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Фото: пресс-служба Совета Федерации/council.gov.ru
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что поручений о разработке законопроекта, приравнивающего СМИ к иностранным агентам, пока нет. 

«Члены временной комиссии Совфеда изучают ситуацию с законодательством США», — добавила Матвиенко. 

Ранее сообщалось, что СФ рекомендовано внести предложения по расширению перечня организаций, включая СМИ, в закон об иноагентах.

Таким образом предлагается ответить на давление Вашингтона в отношении телеканала RT и агентства Sputnik. 

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