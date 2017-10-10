Прямой эфир
Общество
Минюст сообщил о начале выплат компенсаций по решению ЕСПЧ о Беслане
Мир
Эрдоган: надеюсь, что «Турецкий поток» будет продлен до Сербии
Общество
Роскомнадзор проверят причины нарушения CNN российских законов
Мир
Президент Чехии назвал потерю Крыма Украиной «завершенным делом»
Армия
Часы из экипировки «Ратник» смогут работать после ядерного взрыва

Сборная Сирии по футболу выбыла из борьбы за путевку на ЧМ-2018

0
Фото: REUTERS/Steve Christo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная Сирии по футболу выбыла из борьбы за путевку на чемпионат мира, который пройдет в России в 2018 году. Сирийская команда по сумме двух матчей уступила сборной Австралии.

Первая встреча четвертого отборочного турнира, прошедшая 5 октября, завершилась результативной ничьей — 1:1. В ответном матче австралийцы вырвали победу лишь в дополнительное время — 2:1. Дублем в составе победителей отметился Тим Кейхилл.

В следующей стадии отборочного турнира австралийцы сыграют с четвертой командой североамериканского отбора. Их соперниками могут стать США, Панама или Гондурас. Матчи пройдут в промежутке с 6 по 14 ноября, передает газета «Спорт-экспресс».

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 российских городов.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборная Украины по футболу не пробилась на ЧМ-2018
Футболисты сборной Коста-Рики завоевали путевку на ЧМ-2018
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017