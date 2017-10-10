Сборная Сирии по футболу выбыла из борьбы за путевку на ЧМ-2018

Сборная Сирии по футболу выбыла из борьбы за путевку на чемпионат мира, который пройдет в России в 2018 году. Сирийская команда по сумме двух матчей уступила сборной Австралии.

Первая встреча четвертого отборочного турнира, прошедшая 5 октября, завершилась результативной ничьей — 1:1. В ответном матче австралийцы вырвали победу лишь в дополнительное время — 2:1. Дублем в составе победителей отметился Тим Кейхилл.

В следующей стадии отборочного турнира австралийцы сыграют с четвертой командой североамериканского отбора. Их соперниками могут стать США, Панама или Гондурас. Матчи пройдут в промежутке с 6 по 14 ноября, передает газета «Спорт-экспресс».

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 российских городов.

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