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Прокуратура считает справедливым приговор участникам убийства Немцова

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Российская прокуратура считает справедливым приговор, вынесенный пяти причастным к убийству политика Бориса Немцова и просит Верховный суд РФ утвердить вердикт. Об этом заявила прокурор Мария Семенко. 

Согласно позиции гособвинения, наказание назначено подсудимым справедливо и учитывает тяжесть содеянного каждым из них.

Семенко отметила, что прокуратура не видит оснований для переквалификации обвинений. 

«Изложенные в апелляционных жалобах доводы считаем необоснованными. Просим отказать в удовлетворении заявленных жалоб», — приводит «Интерфакс» слова Семенко. 

Как ранее сообщал портал iz.ru, заседание Верховного суда РФ, на котором рассматривается справедливость вынесенного причастным к убийству Немцова приговора, было назначено на 10 октября. 

В июле защита нескольких фигурантов уголовного дела обжаловала приговор, вынесенный Московским окружным военным судом. Он вступит в силу только после того, как будет утвержден Верховным судом. 

Согласно вердикту, киллер Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима и был лишен звания лейтенанта и ордена Мужества. Анзор Губашев, забравший Дадаева с места преступления, был приговорен к 19 годам лишения свободы, а его брат Шадид — к 16. 

Темирлан Эскерханов, следивший за Немцовым, приговорен к 14 годам заключения под стражей. Хамзат Бахаев получил 11 лет. Также суд оштрафовал каждого из подсудимых на 100 тыс. рублей.

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