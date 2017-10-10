Прокуратура считает справедливым приговор участникам убийства Немцова

Российская прокуратура считает справедливым приговор, вынесенный пяти причастным к убийству политика Бориса Немцова и просит Верховный суд РФ утвердить вердикт. Об этом заявила прокурор Мария Семенко.

Согласно позиции гособвинения, наказание назначено подсудимым справедливо и учитывает тяжесть содеянного каждым из них.

Семенко отметила, что прокуратура не видит оснований для переквалификации обвинений.

«Изложенные в апелляционных жалобах доводы считаем необоснованными. Просим отказать в удовлетворении заявленных жалоб», — приводит «Интерфакс» слова Семенко.

Как ранее сообщал портал iz.ru, заседание Верховного суда РФ, на котором рассматривается справедливость вынесенного причастным к убийству Немцова приговора, было назначено на 10 октября.

В июле защита нескольких фигурантов уголовного дела обжаловала приговор, вынесенный Московским окружным военным судом. Он вступит в силу только после того, как будет утвержден Верховным судом.

Согласно вердикту, киллер Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима и был лишен звания лейтенанта и ордена Мужества. Анзор Губашев, забравший Дадаева с места преступления, был приговорен к 19 годам лишения свободы, а его брат Шадид — к 16.

Темирлан Эскерханов, следивший за Немцовым, приговорен к 14 годам заключения под стражей. Хамзат Бахаев получил 11 лет. Также суд оштрафовал каждого из подсудимых на 100 тыс. рублей.