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Жительница Брянска спасла раненую птицу исчезающего вида

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Жительница Бежицкого района Брянска спасла раненую птицу исчезающего вида — малого подорлика. Птицу со сломанным крылом женщина обнаружила на обочине трассы, после чего она обратилась к ветеринарам, которые определили ее вид.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», из-за повреждения крыла птица не смогла улететь в теплые края, из-за чего ветеринары приняли решение отправить пернатого пациента на лечение и реабилитацию в московский госпиталь. После возвращения в Брянск подорлика планируется выпустить в заповеднике «Брянский лес».

Малый подорлик — одна из редчайших хищных птиц Подмосковья. Он занесен в Красную книгу России и в Красную книгу Московской области. Птица гнездится в труднодоступных частях старых заболоченных лиственных и смешанных лесов с крупными деревьями, чередующимися с открытыми участками, например сырыми лугами, рассказали в министерстве.

Подорлик выглядит как обычный орел, но меньше по размеру. Размах его крыльев составляет примерно 1,5 м.

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