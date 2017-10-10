Полиция задержала подозреваемых в причастности к нападению в Марселе

Полиция Швейцарии на границе с Италией задержала двух граждан Туниса, которых подозревают в причастности к нападению на вокзале в Марселе. Как сообщает Le Figaro, они пытались получить статус беженца в Швейцарии.

Напомним, 1 октября 29-летний тунисец Ахмед Ханачи с ножом напал на прохожих на вокзале Сен-Шарль в Марселе. В результате инцидента погибли два человека. Нападавший был ликвидирован стражами правопорядка.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ). Позднее премьер Туниса Юсеф Шахед заявил, что Ханачи не имел каких-либо связей с ИГ.

Ранее полиция города Феррара (Италия) арестовала брата Ханачи, которого обвиняют в пособничестве в нападении и терроризме.



