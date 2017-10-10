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Более 500 боеприпасов и частей оружия нашли в форте под Калининградом

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Более 500 боеприпасов, а также частей огнестрельного оружия нашли на территории старинного форта в Гурьевском районе Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

О масштабной и опасной находке сотрудникам правоохранительных органов рассказал местный житель. На место обнаружения боеприпасов немедленно выехала следственно-оперативная группа УМВД, сообщает ИА FlashNord.

Совместно со взрывотехниками ОМОН Росгвардии они осмотрели предметы и установили, что это зажигательные пули от крупнокалиберного пулемета, а также стволы к карабинам «Маузер» и порох. Все предметы по времени принадлежат к Великой Отечественной войне. На данный момент боеприпасы были изъяты и вывезены для ликвидации.

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