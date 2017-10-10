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Фотографии начальников станций появятся на всех станциях метро Москвы

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Фотографии начальников станций московского метрополитена появятся на всех 206 станциях до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Кроме того, на станциях московского метро появилась информация и номера телефонов контакт-центра «Московский транспорт», в который пассажиры могут обратиться за помощью. Фотографии начальников станций помогут узнать, кто является ответственным за порядок на данной станции и к кому в случае необходимости можно обратиться за помощью, сообщает телеканал «360». Главной целю проекта является улучшение качества обслуживания пассажиров.

Ранее портал iz.ru сообщал, что браслеты и кольца с функционалом «Тройки» появятся в конце октября.

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