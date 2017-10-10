Прокуратура проводит проверку после посадки самолета в Ульяновске

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с вынужденной посадкой учебного самолета в Ульяновске, которую экипаж совершил сегодня из-за неисправности двигателя.

Как сообщает 1ul.ru, инцидент произошел сегодня утром около 8:00 утра. Самолет Diamond DA40 выполнял учебный полет, на его борту находились курсант и пилот-инструктор Ульяновского института гражданской авиации.

В результате ЧП никто не пострадал. Отмечается, что судно принадлежит Ульяновскому институту гражданской авиации (УИГА).