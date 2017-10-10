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Число случаев сифилиса в Томской области выросло на 17%

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Количество заболевших сифилисом жителей Томской области с января по август 2017 года увеличилось на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также люди стали чаще обращаться к медикам с такими диагнозами, как бактериальная дизентерия (на 23,5% больше), коклюшем — в 1,7 раза чаще и гепатитом С — в два раза. Как отмечает ИА FlashSiberia, причины роста заболеваемости в Томскстате не пояснили.

Сифилис с момента его первого описания стал социально значимой болезнью и продолжает оставаться ею и в настоящее время. В целом в начале XXI века число случаев выявления первичного и вторичного сифилиса в развитых странах остается относительно стабильным. В России ситуация с заболеваемостью после распада СССР стала значительно ухудшаться. В 1991 году на 100 тыс. человек приходилось около 7 заболевших, а в 2009 году данный показатель составил 52,2 человека на 100 тыс. населения, то есть в 7,2 раза больше.

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