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Неизвестные пытались поджечь типографию издательства «Наука» в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Неизвестные бросили бутылку с воспламеняющейся жидкостью в подвал типографии издательства «Наука» в Шубинском переулке в центре Москвы.

«Накануне представитель руководства типографии издательства «Наука» сообщил, что неизвестный пытался поджечь подвал типографии», — заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, инцидент произошел в ночь на понедельник, когда в окно подвального помещения издательства была брошена бутылка с зажигательной смесью. Очаг возгорания составил 2 кв.м., пожар потушили за 10 минут.

Издательство «Наука» было основано в 1923 году, специализируется на издании научных книг и журналов.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что одной из вероятных причин пожара в столичном ТЦ «Синдика» на МКАД мог стать умышленный поджог помещения

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