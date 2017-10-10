Неизвестные пытались поджечь типографию издательства «Наука» в Москве

Неизвестные бросили бутылку с воспламеняющейся жидкостью в подвал типографии издательства «Наука» в Шубинском переулке в центре Москвы.

«Накануне представитель руководства типографии издательства «Наука» сообщил, что неизвестный пытался поджечь подвал типографии», — заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, инцидент произошел в ночь на понедельник, когда в окно подвального помещения издательства была брошена бутылка с зажигательной смесью. Очаг возгорания составил 2 кв.м., пожар потушили за 10 минут.

Издательство «Наука» было основано в 1923 году, специализируется на издании научных книг и журналов.

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