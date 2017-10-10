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Экс-губернатор Новосибирской области планирует найти работу в регионе

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Бывший глава Новосибирской области Владимир Городецкий сообщил о своем намерении остаться в родном регионе и продолжить работу.

«Конкретно не определял место, чем я буду заниматься. Просто хотел бы быть полезен. Проработать столько лет в такой динамике», — заявил Городецкий, слова которого приводит «Федеральное агентство новостей».

При этом экс-губернатор подчеркнул, что постарается найти работу, которая позволит ему «быть в ответственности, чтобы куда-то ехать и что-то делать».

Ранее, сообщал портал iz.ru, президент России Владимир Путин 6 октября подписал указ об отставке губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Травников. 

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