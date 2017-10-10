Молодому леопарду в приморском нацпарке дали имя

У молодого самца дальневосточного леопарда вместо номера Leo 76M теперь появилось имя Маньчжур. Идея принадлежит хранителю хищника, судоходной компании ПАО «Современный коммерческий флот». Там решили назвать леопарда в честь легендарного дальневосточного судна.

Как пояснили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда», компания занимается благотворительной деятельностью и участвует в различных природоохранных акциях. За свою работу на юге Приморья она получила сертификат хранителя. Это дало ей право назвать молодого самца дальневосточного леопарда, который фиксируется в южной части национального парка «Земля леопарда».

«Маньчжуром» называлось судно, с которого был высажен отряд, основавший порт Владивосток в 1860 году. Сейчас силуэт корабля является символом Владивостока и изображен на ростральной колонне, установленной при въезде в город.

Как отмечают сотрудники нацпарка, характер хищника соответствует его имени. Он энергичен, но спокоен. Фотоловушки фиксируют Маньчжура каждый сезон, начиная с 2014 года, что доказывает его смелость и любовь к передвижениям. В 2016 году он провел перед камерами больше часа: растянувшись на снегу, Маньчжур вылизывал свою шерстку, чесал за ухом, зевал и даже спал.

Ранее сообщалось, что в парке «Земля леопарда» открылся крупнейший в мире центр по сохранению дальневосточного леопарда.