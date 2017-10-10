Новый ЦУП московского авиаузла сдан в эксплуатацию

Новый центр управления полетами (ЦУП) для московского авиаузла сдан в эксплуатацию. Об этом сообщили в концерне ВКО «Алмаз-Антей», выступавшем подрядчиком для ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения», передает ТАСС.

В концерне отмечают, что новый московский ЦУП является «самой современной системой в классе автоматизированных систем высокого уровня», часть функциональных возможностей которой не имеет аналогов в мире.

Кроме того, новое оборудование улучшит взаимодействие ЦУПа с воздушно-космическими силами.

Старый ЦУП, отмечают в «Алмаз-Антее», не отвечал современным требованиям воздушного движения. Его комплекс импортного оборудования «Теркас» морально устарел и находился в состоянии критического износа.

Диспетчеры московского ЦУПа контролируют воздушное движение в радиусе 150–180 км от столицы и прилет воздушных судов в Шереметьево, Домодедово и Внуково. Также ЦУП контролирует движение воздушных судов, следующих транзитом через авиаузел.

Новый ЦУП, сообщал портал iz.ru, планировалось открыть в июле. Однако из-за протечек в крыше, угрожавших дорогостоящему оборудованию, открытие было перенесено на октябрь.