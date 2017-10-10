Прямой эфир
Армия
Названа предварительная причина крушения Су-24 в Сирии
Общество
Мужчина пытался ограбить Сбербанк в Москве, угрожая взрывчаткой
Общество
Владельцы ТК «Синдика» построят новый центр на месте сгоревшего
Политика
Путин принял отставку губернатора Ивановской области
Интернет
«Яндекс» запустил голосового помощника «Алиса»

Новый ЦУП московского авиаузла сдан в эксплуатацию

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый центр управления полетами (ЦУП) для московского авиаузла сдан в эксплуатацию. Об этом сообщили в концерне ВКО «Алмаз-Антей», выступавшем подрядчиком для ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения», передает ТАСС.

В концерне отмечают, что новый московский ЦУП является «самой современной системой в классе автоматизированных систем высокого уровня», часть функциональных возможностей которой не имеет аналогов в мире.

Кроме того, новое оборудование улучшит взаимодействие ЦУПа с воздушно-космическими силами.

Старый ЦУП, отмечают в «Алмаз-Антее», не отвечал современным требованиям воздушного движения. Его комплекс импортного оборудования «Теркас» морально устарел и находился в состоянии критического износа.

Диспетчеры московского ЦУПа контролируют воздушное движение в радиусе 150–180 км от столицы и прилет воздушных судов в Шереметьево, Домодедово и Внуково. Также ЦУП контролирует движение воздушных судов, следующих транзитом через авиаузел.

Новый ЦУП, сообщал портал iz.ru, планировалось открыть в июле. Однако из-за протечек в крыше, угрожавших дорогостоящему оборудованию, открытие было перенесено на октябрь. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Переезд авиадиспетчеров в новое здание ЦУП отложили из-за дыры в крыше
МЭР не согласовало законопроект о штрафах для авиадиспетчеров
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017