Прямой эфир
Армия
Названа предварительная причина крушения Су-24 в Сирии
Общество
Мужчина пытался ограбить Сбербанк в Москве, угрожая взрывчаткой
Общество
Владельцы ТК «Синдика» построят новый центр на месте сгоревшего
Политика
Путин принял отставку губернатора Ивановской области
Интернет
«Яндекс» запустил голосового помощника «Алиса»

Передача «Жди меня» будет выходить на телеканале НТВ

0
Фото: ТАСС/Евгений Гладин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Передача «Жди меня» продолжит выходить на телеканале НТВ после ухода с «Первого канала». Об этом сообщил руководитель компании ВИD, которая занимается производством программы, Александр Любимов.

«Программа «Жди меня» больше не будет выходить на «Первом канале». Ее новым домом станет НТВ», — написал Любимов на своей странице в Facebook.

Руководитель ВИD объяснил такое решение тем, что «приоритеты «Первого канала» заметно сместились в сторону развлекательных программ».

Он отметил, что за последние два года телеканал НТВ «действительно сильно изменился».

Передача «Жди меня» выходит в эфир с 1998 года. С 1999 года программа выходила на «Первом канале». 

Ранее портал iz.ru сообщал о решении руководства ВИD не продлевать контракт с ведущим «Жди меня» Александром Галибиным. Действия не были согласованы с руководством «Первого канала». 

В середине сентября РБК сообщило, что «Жди меня» перестанет выходить на «Первом канале» из-за разногласий, связанных с увольнением Галибина. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шнуров станет ведущим шоу о кошках на «Первом канале»
Эрнст попал в список влиятельнейших медиаперсон мира
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017