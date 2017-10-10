Передача «Жди меня» будет выходить на телеканале НТВ

Передача «Жди меня» продолжит выходить на телеканале НТВ после ухода с «Первого канала». Об этом сообщил руководитель компании ВИD, которая занимается производством программы, Александр Любимов.

«Программа «Жди меня» больше не будет выходить на «Первом канале». Ее новым домом станет НТВ», — написал Любимов на своей странице в Facebook.

Руководитель ВИD объяснил такое решение тем, что «приоритеты «Первого канала» заметно сместились в сторону развлекательных программ».

Он отметил, что за последние два года телеканал НТВ «действительно сильно изменился».

Передача «Жди меня» выходит в эфир с 1998 года. С 1999 года программа выходила на «Первом канале».

Ранее портал iz.ru сообщал о решении руководства ВИD не продлевать контракт с ведущим «Жди меня» Александром Галибиным. Действия не были согласованы с руководством «Первого канала».

В середине сентября РБК сообщило, что «Жди меня» перестанет выходить на «Первом канале» из-за разногласий, связанных с увольнением Галибина.