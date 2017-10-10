Прямой эфир
Армия
Названа предварительная причина крушения Су-24 в Сирии
Общество
Мужчина пытался ограбить Сбербанк в Москве, угрожая взрывчаткой
Общество
Владельцы ТК «Синдика» построят новый центр на месте сгоревшего
Политика
Путин принял отставку губернатора Ивановской области
Интернет
«Яндекс» запустил голосового помощника «Алиса»

Kobe Steel фальсифицировала сертификаты на алюминий для автокорпораций

0
Фото: REUTERS/Issei Kato
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий японский производитель металлических изделий Kobe Steel признался в фальсификации сертификатов качества своей медной и алюминиевой продукции, используемой в производстве самолетов, космических аппаратов и автомобилей. Об этом пишет местное издание Japan Times.

В результате по итогам торгов в Токио во вторник акции Kobe Steel подешевели на 22%. При этом бумаги других японских производителей алюминия выросли на ожиданиях, что часть клиентов компании перейдет к ним. Так, Daiki Aluminium прибавила 4%, Nippon Light Metal Holdings — 3,9%, а акции UACJ подорожали на 2,9%.

По информации Bloomberg, сотрудники компании фальсифицировали данные о прочности материалов, чтобы они соответствовали требованиям клиентов. Нарушения были выявлены в результате проверки в Kobe Steel.

Речь идет, по данным самого производителя металлических изделий, о 4% алюминиевой и медной продукции, которая поставлялась в период с сентября прошлого по август текущего года. Ее получили более 200 клиентов, отметили в компании, но не стали раскрывать, какие именно.

Японское правительство предписало всем ведущим производителям автомобилей в стране, включая такие гиганты, как Toyota Motor, Nissan Motor Co., Subaru Corp., Mazda Motor Corp., Mitsubishi Motors Corp. и Honda Motor Co., незамедлительно провести проверку безопасности алюминиевых деталей, передает Утро.ru.

Пока не сообщается о выявлении каких-либо серьезных проблем с алюминиевыми деталями в автомобилях, поставленными компанией. Однако под глобальный отзыв могут попасть не только машины, но и самолеты и локомотивы, если продукция Kobe Steel будет скомпрометирована с точки зрения безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Япония запустила спутник «Митибики-4» для создания аналога GPS
Персонал без квалификации проверял безопасность автомобилей Nissan
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017