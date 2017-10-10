Kobe Steel фальсифицировала сертификаты на алюминий для автокорпораций

Ведущий японский производитель металлических изделий Kobe Steel признался в фальсификации сертификатов качества своей медной и алюминиевой продукции, используемой в производстве самолетов, космических аппаратов и автомобилей. Об этом пишет местное издание Japan Times.

В результате по итогам торгов в Токио во вторник акции Kobe Steel подешевели на 22%. При этом бумаги других японских производителей алюминия выросли на ожиданиях, что часть клиентов компании перейдет к ним. Так, Daiki Aluminium прибавила 4%, Nippon Light Metal Holdings — 3,9%, а акции UACJ подорожали на 2,9%.

По информации Bloomberg, сотрудники компании фальсифицировали данные о прочности материалов, чтобы они соответствовали требованиям клиентов. Нарушения были выявлены в результате проверки в Kobe Steel.

Речь идет, по данным самого производителя металлических изделий, о 4% алюминиевой и медной продукции, которая поставлялась в период с сентября прошлого по август текущего года. Ее получили более 200 клиентов, отметили в компании, но не стали раскрывать, какие именно.

Японское правительство предписало всем ведущим производителям автомобилей в стране, включая такие гиганты, как Toyota Motor, Nissan Motor Co., Subaru Corp., Mazda Motor Corp., Mitsubishi Motors Corp. и Honda Motor Co., незамедлительно провести проверку безопасности алюминиевых деталей, передает Утро.ru.

Пока не сообщается о выявлении каких-либо серьезных проблем с алюминиевыми деталями в автомобилях, поставленными компанией. Однако под глобальный отзыв могут попасть не только машины, но и самолеты и локомотивы, если продукция Kobe Steel будет скомпрометирована с точки зрения безопасности.