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Рейсы из Калининграда на Кипр запустит Cyprus Airways летом 2018 года

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Авиакомпания Cyprus Airways, являющаяся дочерней компанией S7 Group, планирует запустить рейсы из Калининграда на Кипр летом 2018 года, сообщает сайт Ассоциации туроператоров России.

Рейсы, по словам коммерческого директора авиаперевозчика Натальи Поповой, будут осуществляться в Ларнаку семь раз в неделю. Раньше эта авиакомпания выполняла полеты из Санкт-Петербурга, но теперь планирует расшириться за счет покупки нового самолета, сообщает Калининград.Ru.

На данный момент Cyprus Airways осуществляет рейсы на единственном воздушном судне — Airbus-319, рассчитанном на 144 пассажира, из Санкт-Петербурга. Похожий самолет планируют использовать и для пассажиров из Калининграда, которые до этого пользовались только чартерными рейсами.  

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