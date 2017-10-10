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В Башкирии возбуждено дело по факту вспышки ящура

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Следователям в Башкирии в рамках расследования уголовного дела предстоит установить причастных к нарушению ветеринарных правил, которые стали причиной эпидемии ящура у скота. Со второй половины сентября по 5 октября заболевание было зафиксировано в селах Ермухаметово и Урмекеево Туймазинского района. В республике был введен режим ЧС.

Как напоминает «МедиаКорСеть», ящуром заразилось более 100 голов крупного и мелкого рогатого скота. Осмотрено место происшествия, изъята документация у контролирующих органов, уточняется размер материального ущерба. Проводится вакцинация в зоне порядка 40 км от источника инфекции. Специалисты советуют местным жителям внимательнее относиться к покупкам продуктов животного происхождения.

Ящур — острое вирусное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся интоксикацией и поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости. На территории СНГ обычно встречаются вирусы типов О и А. Эпизоотия ящура имела место в 2001 году в странах Северной Европы (в основном в Великобритании и Нидерландах). Наиболее подвержены инфекции молодые парнокопытные сельскохозяйственные животные (крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы, олени). От нее могут страдать также лошади, верблюды, собаки, кошки и грызуны. 

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