Васильева: идет экспертиза учебников по русскому языку и математике

Министерство образования в настоящее время проводит экспертизу школьных учебников по русскому языку и математике. Об этом во вторник заявила глава ведомства Ольга Васильева, выступая в Совете Федерации в рамках правительственного часа, сообщает «РИА Новости».

«Сейчас идет экспертиза по двум предметам — это русский язык и математика», — сказала министр сенаторам.

На минувшей неделе, передавал портал iz.ru, Васильева в интервью агентству заявила, что через два-три года в России появятся базовые линии учебников для школ. По ее словам, в будущем планируются три такие линейки вместо 1377 учебников, находящихся сегодня в федеральном перечне.

В июле этого года из перечня были вычеркнуты 38 учебников по истории.