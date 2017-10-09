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Одну из школ Амурской области проверят после жалобы на поборы

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В школе поселка Орлиный Свободненского района Амурской области местные чиновники начали проверку после жалоб родителей на поборы. Ситуацию держит на контроле региональное министерство образования.

Жительница поселка, ребенок которой в этом году пошел в первый класс, сообщила о том, что учителя собирают средства на различные нужды класса и детей. Сама она работает в этой же школе уборщицей. После ее отказа платить из-за нехватки денег началось давление на мать и дочь. Женщине пригрозили увольнением. В самом учебном учреждении эту информацию, как и информацию о поборах, опровергают, пишет ИА «Амур.инфо».

Деньги на покупку рабочих тетрадей и учебников, ремонт и охрану школы — самые распространенные виды школьных поборов. Следующие по популярности — покупка парт, штор и посуды в столовую. К такому выводу пришли в Общественной палате. В Минобрнауки заявили, что о принудительном сборе средств необходимо сообщать в территориальный орган управления образованием или в правоохранительные органы. В ведомстве напомнили, что любые школьные поборы незаконны.

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