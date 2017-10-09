Московских водителей предупредили о резком усилении ветра

Синоптики рекомендовали московским водителям внимательнее выбирать места для парковки из-за резкого усиления ветра.

По данным специалистов, в Москве в ближайшие часы возможно усиление ветра до 15 м/с. Водителям и пешеходам рекомендовано быть внимательными, опасаться парковых зон и плохо укрепленных конструкций, сообщает «Федеральное агентство новостей».

С предупреждением выступили также в «Администраторе московского парковочного пространства» (АМПП). Там отметили, что водителям следует более внимательно выбирать места для парковки автомобилей, так как не исключено их повреждение падающими конструкциями и другими элементами городской инфраструктуры.