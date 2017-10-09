Прямой эфир
Спорт
Сборная Украины по футболу не пробилась на ЧМ-2018
Общество
Кафе «Республика котов» эвакуируют в Петербурге после звонка анонимов
Мир
США приостановили выдачу неиммиграционных виз гражданам Турции
Мир
Саудовская Аравия намерена рекордно сократить экспорт нефти
Мир
Пожары в Калифорнии вынудили покинуть свои дома более 20 тыс. человек

Брянская областная федерация футбола прекратила проведение турниров

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чемпионат Брянской области по футболу закончен досрочно. О прекращении турниров объявила областная федерация футбола. Причина — отсутствие у собственников региональных спортивных арен разрешения на проведение соревнований. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, дальнейшее проведение матчей грозит БОФФ наложением крупных штрафов. Причем ответственность понесут как собственники спортивных объектов, так и руководители команд.

Впрочем, тренировки и товарищеские игры проводить разрешается. Речь идет только о соревнованиях, включенных в единый календарный план областных мероприятий на этот год.

Агентство уточняет, что из-за запрета несыгранными оказались 25 матчей чемпионата области только в первом дивизионе. Таким образом, официально чемпионат считается недоигранным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РФС оценит действия арбитра, названные позором российского футбола
Сборная Испании по футболу вышла в финальный этап ЧМ-2018
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017