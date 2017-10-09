Брянская областная федерация футбола прекратила проведение турниров

Чемпионат Брянской области по футболу закончен досрочно. О прекращении турниров объявила областная федерация футбола. Причина — отсутствие у собственников региональных спортивных арен разрешения на проведение соревнований. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, дальнейшее проведение матчей грозит БОФФ наложением крупных штрафов. Причем ответственность понесут как собственники спортивных объектов, так и руководители команд.

Впрочем, тренировки и товарищеские игры проводить разрешается. Речь идет только о соревнованиях, включенных в единый календарный план областных мероприятий на этот год.

Агентство уточняет, что из-за запрета несыгранными оказались 25 матчей чемпионата области только в первом дивизионе. Таким образом, официально чемпионат считается недоигранным.