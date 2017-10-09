Водохранилище позеленело в Свердловской области

Прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту изменения цвета воды в Черноисточинском водохранилище недалеко от Нижнего Тагила. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника регионального прокурора Марину Канатову.

Причины изменения цвета воды будут установлены после проведения анализа взятых проб воды, сообщили в нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Как сообщает телеканал «Звезда», ранее снимки воды в водохранилище ярко-зеленого цвета в социальных сетях опубликовал экологический активист Андрей Волегов.

«Такое ощущение, что тонну зеленой краски вылили», — приводит слова активиста TagilCity.ru. Также портал отмечает, экологическая проблема с водоемами в городе решается, а в ближайшее время будет подписано соглашение с Венгрией о модернизации систем водоснабжения.

Ранее портал iz.ru сообщал, что челябинский завод оштрафовали за выбросы без разрешения.