МВД по Башкирии проверит видео избиения мужем жены за измену

Сотрудники полиции проведут проверку обстоятельств, которые запечатлены на видео, где мужчина жестоко избивает женщину якобы за измену, сообщает руководитель пресс-службы МВД по Республике Башкортостан Максим Родионов.

Видеозапись была обнаружена в ходе мониторинга социальных сетей в прошедшие выходные. В названии видео присутствует город Салават, а на кадрах мужчина наносит женщине телесные повреждения. Съемка ведется третьим лицом на камеру мобильного телефона, сообщает ИА «Башинформ».

Специалисты предположительно смогли установить, что на видео муж, который жестоко избивает свою жену якобы за измену. Также можно рассмотреть, что на полу находится еще один мужчина в крови, по всей видимости второй пострадавший. Теперь сотрудникам полиции предстоит установить личности всех участников инцидента.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в отношении жителя Ухты, который побил свою супругу в ответ на просьбу отвлечься от компьютерной онлайн-игры, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».