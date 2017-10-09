Прямой эфир
Армия
Иностранцы смогут участвовать в военных операциях России за границей
Общество
СК: крушение Як-52 под Ставрополем могло произойти из-за ошибки пилота
Спорт
Названы первые пять претендентов на «Золотой мяч»
Мир
Багдад не исключает создание конфедерации с Иракским Курдистаном
Общество
Завершено благоустройство более 40 парков Москвы

МВД по Башкирии проверит видео избиения мужем жены за измену

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники полиции проведут проверку обстоятельств, которые запечатлены на видео, где мужчина жестоко избивает женщину якобы за измену, сообщает руководитель пресс-службы МВД по Республике Башкортостан Максим Родионов.

Видеозапись была обнаружена в ходе мониторинга социальных сетей в прошедшие выходные. В названии видео присутствует город Салават, а на кадрах мужчина наносит женщине телесные повреждения. Съемка ведется третьим лицом на камеру мобильного телефона, сообщает ИА «Башинформ».

Специалисты предположительно смогли установить, что на видео муж, который жестоко избивает свою жену якобы за измену. Также можно рассмотреть, что на полу находится еще один мужчина в крови, по всей видимости второй пострадавший. Теперь сотрудникам полиции предстоит установить личности всех участников инцидента.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в отношении жителя Ухты, который побил свою супругу в ответ на просьбу отвлечься от компьютерной онлайн-игры, возбуждено уголовное дело по статье  «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чемпиона России и бойца MMA Вахаева избили в Санкт-Петербурге
Неизвестные избили главного тренера загребского «Динамо»
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017