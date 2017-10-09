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Общество
Завершено благоустройство более 40 парков Москвы

Завершено благоустройство более 40 парков Москвы

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Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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Основные работы по благоустройству завершили в более чем 40 столичных парках. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

При проведении работ учитывались мнения местных жителей, а также реализовывались одобренные ими проекты. В парках появились дорожки для бега, смотровые площадки, террасы для прогулок. Кроме того, были благоустроены детские и спортивные площадки, заменены освещение, бортовой камень, уложено гранитное мощение, засеяны газоны и выделены места под клумбы и деревья. Как пишет сетевое издание m24.ru, теперь в парках займутся установкой скамеек, беседок, столиков, лавочек и пергол. Также поздней осенью там высадят деревья.

В частности, завершено благоустройство спортивного парка «Яуза» в районе станции метро «Ботанический сад». Оборудованы площадки с тренажерами для занятий воркаутом, беговая дорожка и велополоса. Кроме того, открыли футбольные и волейбольные площадки.

Всего до конца года в Москве должны благоустроить 129 парковых и озелененных территорий площадью больше 1,5 тыс. га, включая 22 городских парка, 15 природных территорий, 50 парков по месту жительства и 42 знаковые территории — бульвары, скверы, озелененные площади.

Ранее портал iz.ru сообщал, что отель рядом с парком «Зарядье» в центре Москвы планируют построить к концу 2019 года.

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