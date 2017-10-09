Самого виртуозного водителя выберут в Тамбове

В Тамбовской области состоится конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автомобильного транспорта». Самого виртуозного водителя выберут среди тех, кто управляет пассажирскими автобусами, такси и грузовиками.

Как уточняет «Тамбовский курьер», соревнования пройдут в четырех номинациях: лучший водитель легкового автомобиля «Такси», лучший водитель автобуса «ЛиАЗ», лучший водитель автобуса «ПАЗ» и лучший водитель грузового автомобиля.

Победители будут представлять Тамбовскую область на всероссийском конкурсе. Кроме того, за первое место вручат денежный приз в 11 тыс. рублей, за второе — 8 тыс., а те, кто займет третье место, получат 6 тыс. рублей.