Прямой эфир
Армия
Иностранцы смогут участвовать в военных операциях России за границей
Общество
СК: крушение Як-52 под Ставрополем могло произойти из-за ошибки пилота
Спорт
Названы первые пять претендентов на «Золотой мяч»
Мир
Багдад не исключает создание конфедерации с Иракским Курдистаном
Общество
Завершено благоустройство более 40 парков Москвы

Самого виртуозного водителя выберут в Тамбове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбовской области состоится конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автомобильного транспорта». Самого виртуозного водителя выберут среди тех, кто управляет пассажирскими автобусами, такси и грузовиками.

Как уточняет «Тамбовский курьер», соревнования пройдут в четырех номинациях: лучший водитель легкового автомобиля «Такси», лучший водитель автобуса «ЛиАЗ», лучший водитель автобуса «ПАЗ» и лучший водитель грузового автомобиля.

Победители будут представлять Тамбовскую область на всероссийском конкурсе. Кроме того, за первое место вручат денежный приз в 11 тыс. рублей, за второе — 8 тыс., а те, кто займет третье место, получат 6 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские танки не оставили шансов соперникам
В Японии представили сенсор, который следит за состоянием водителя
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017