Четыре дома по-прежнему остаются без отопления в Челябинске

Четыре дома все еще остаются без отопления из-за затянувшегося капитального ремонта в Челябинске, рассказал на традиционном аппаратном совещании в администрации глава города Евгений Тефтелев.

Жители домов, оставшихся без отопления, пожаловались в пятницу, 6 октября, депутату Государственной думы Владимиру Бурматову. Причиной того, что в их квартирах до сих пор нет отопления, стал затяжной капитальный ремонт систем отопления, который подрядчики еще не завершили, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Сам депутат на своей странице в социальной сети Instagram написал, что поговорить с подрядчиком не удалось, так как он сбежал. Скорее всего, вопросы по поводу отсутствия батарей, проводки и дыр в стенах руководству компании будет задавать местная прокуратура.

Кроме того, глава города Евгений Тефтелев заметил, что пока без отопления остаются еще несколько домов. Вопрос с подачей тепла в их квартиры будет решаться индивидуально и в ближайшие дни. С такой же проблемой столкнулись и некоторые дома в Троицке, где около 30% домов ждут потепления.