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КамАЗ на 15% увеличил производство за январь–сентябрь 2017 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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«КамАЗ» увеличил производство за январь–сентябрь текущего года на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 26,5 тыс. машинокомплектов. Об этом говорится в сообщении компании.

В сентябре 2017 года подразделения единого технологического цикла предприятия произвели 3,88 тыс. машкомплектов. Завод двигателей и совместное предприятие «Камминз Кама» произвели в прошлом месяце более 4 тыс. силовых установок и двигателей. Производство этой продукции за три квартала текущего года выросло на 12% — более 28 тыс. единиц.

За девять месяцев 2017 года КамАЗ отгрузил дилерам, сервисным центрам, корпоративным и другим потребителям запасных частей на сумму 16,85 млрд рублей — на 64% больше, чем годом ранее, а в сентябре — на 1,8 млрд рублей, передает RNS.

Отметим, среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков КамАЗ занимает 11-е место, а по объемам выпуска дизельных двигателей — восьмое место в мире.

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