Дефицит бюджета РФ за январь–сентябрь сократился до 268,13 млрд рублей

Российское Федеральное казначейство сообщило о сокращении дефицита федерального бюджета за январь–сентябрь в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время этот показатель составляет 268,13 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Так, на 1 октября расходы достигли отметки 11,237 трлн рублей, доходы — 10,970 трлн рублей. Наибольшие расходы за этот периоды пришлись на статьи «социальная политика» (3,812 трлн рублей), «национальная оборона» (1,847 трлн рублей) и «национальная экономика» (1,144 трлн рублей).

В январе–сентябре прошлого года дефицит федерального бюджета достигал 1,58 трлн рублей.

Согласно прогнозу правительства, в следующем году дефицит федерального бюджета составит до 1,27 трлн рублей. 29 сентября проект бюджета на 2018-й был внесен на рассмотрение в Госдуму.