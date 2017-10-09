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Багдад не исключает создание конфедерации с Иракским Курдистаном
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Багдад не исключает создание конфедерации с Иракским Курдистаном

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Фото: Global Look Press/Vianney Le Caer
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Власти Ирака не исключают создание конфедерации с Иракским Курдистаном для выхода из политического кризиса, вызванного референдумом о независимости курдской автономии.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Предложение о создании конфедерации передала третья сторона, представляющая соседние государства.

По словам члена Совета политического руководства Иракского Курдистана Абдалла Варати, данная инициатива была одобрена рядом политических фракций в правительстве Ирака, но «официально представлена еще не была». 

Согласно документу, конфедерация является наилучшим в настоящий момент решением для политической ситуации в Ираке и на территории Иракского Курдистана. 

Референдум о независимости Иракского Курдистана прошел 25 сентября, где свыше 90% избирателей высказались за отделение от Ирака. В референдуме приняли участие свыше 3 млн человек. 

В свою очередь Иран, Турция и Ирак заявили, что не признают итогов голосования, а США выразили «глубокое разочарование» в связи с проведением плебисцита.

Ранее портал iz.ru писал, что Иракский Курдистан готов к переговорам с Багдадом «без выдвижения сторонами предварительных условий». 

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