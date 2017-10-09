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СК проводит проверку по факту гибели рабочего на руднике в Кузбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на руднике в поселке Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области. 

По версии следствия, инцидент произошел в воскресенье утром при проведении буровых работ. Два работника получили серьезные травмы, заряжая скважины-веера. Произошло отслоение горной массы потолка выработки, в результате чего пострадали 47-летний взрывник и 30-летний рабочий.

Один из пострадавших скончался в больнице спустя сутки, сообщает Следственное управление Следственного комитета по Кемеровской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее портал iz.ru писал, что скончался пострадавший при обвале на руднике «Мир» шахтер. Спасательная операция по поиску еще восьми шахтеров была прекращена 26 августа. 

Авария и последующее затопление на руднике произошли 4 августа. Из затопленного рудника тогда были эвакуированы 142 человека, еще одного рабочего обнаружили спустя сутки. 

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