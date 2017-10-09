Прямой эфир
Армия
Иностранцы смогут участвовать в военных операциях России за границей
Общество
СК: крушение Як-52 под Ставрополем могло произойти из-за ошибки пилота
Спорт
Названы первые пять претендентов на «Золотой мяч»
Мир
Багдад не исключает создание конфедерации с Иракским Курдистаном
Общество
Завершено благоустройство более 40 парков Москвы

Более 180 кг марихуаны изъяли у двух мужчин в Волгоградской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники УФСБ РФ по Волгоградской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков изъяли у двух жителей города Михайловки крупную партию наркотиков растительного происхождения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что задержанные возле одного из хуторов Михайловского района занимались переработкой конопли для ее последующей перепродажи. В ходе осмотра участка силовики изъяли более 180 кг приготовленной к сбыту марихуаны и 2 кг гашиша, передает ИА «НовостиВолгограда.ру».

По данному факту в отношении задержанных следственным отделом УФСБ по региону возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Замглавы города Мирного уволен после задержания с марихуаной
Полицейские конфисковали 266 кг конопли в Еврейской автономной области
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017