Более 180 кг марихуаны изъяли у двух мужчин в Волгоградской области
Сотрудники УФСБ РФ по Волгоградской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков изъяли у двух жителей города Михайловки крупную партию наркотиков растительного происхождения, сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что задержанные возле одного из хуторов Михайловского района занимались переработкой конопли для ее последующей перепродажи. В ходе осмотра участка силовики изъяли более 180 кг приготовленной к сбыту марихуаны и 2 кг гашиша, передает ИА «НовостиВолгограда.ру».
По данному факту в отношении задержанных следственным отделом УФСБ по региону возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.