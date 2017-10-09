«Роснефть» закрыла сделку по покупке у Eni 30-процентной доли Zohr

«Роснефть» приобрела у итальянской Eni S.p.A. 30-процентную долю в разработке газового месторождения Zohr. Сумма закрытой в понедельник сделки составила $1,125 млрд, сообщается на сайте российской компании.

«Участие в разработке уникального добывающего актива укрепит позиции НК «Роснефть» на стратегически важных рынках Европы и Ближнего Востока», — говорится в сообщении нефтяной корпорации.

Крупнейшее в Средиземном море газовое месторождение находится на египетском шельфе. Его запасы оцениваются в 850 млрд куб. м. После покупки «Роснефтью» 30-процентной доли у Eni осталось 60%, у британской BP — 10%.

По мнению экспертов, опрошенных ранее «Известиями», Египет может стать для «Роснефти» транзитным рынком для поставок углеводородов в Европу.