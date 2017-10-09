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Площадку для любителей экстрима открыли на набережной в Тюмени

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Для любителей экстрима построили специальную площадку в Тюмени. Так называемая рампа открылась на городской набережной. Площадка будет работать до начала зимы.

Рампа будет находиться в этом месте постоянно, так что любители экстремальных видов спорта могут ею пользоваться в любое время. С началом весны она снова откроется. Там же начнет работать мультицентр под названием «Контора пароходства». А в будущем на новой части набережной появится скейт-парк.

Как сообщил ресурсу megatyumen.ru президент Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин, для создания рампы их организация выиграла два гранта: губернаторский и от конкурса проектов «Моя идея». В итоге на строительство было получено дополнительно 450 тыс. рублей.

По словам Шмонина, в Тюмени существует сильная потребность в подобных спортивных площадках. Они должны стать доступны в разных районах города.

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