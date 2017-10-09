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Режим ЧС ввели на сгоревшем рынке в Ростове-на-Дону

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На территории рынка «Восточный» в Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации. Это связано с пожаром, который вспыхнул там накануне вечером, 8 октября.

Режим ЧС начал действовать с 22 часов. Граница зоны — территория рынка. Ранее сообщалось, что во время пожара на рынке обрушилась часть кровли. Общая площадь возгорания составила 6 тыс. кв. м, сообщает RostovGazeta.

Сообщение о пожаре на рынке «Восточный», который местные жители называют «Темерник», поступило на пульт дежурного в 21:08 мск. Возгорание удалось локализовать лишь к 2:00. Открытое горение было ликвидировано в 7:48.

В тушении огня принимали участие более 400 человек и около 50 единиц техники. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности.

Обошлось без пострадавших. Власти уже заявили, что угрозы местным жителям нет. В городе из-за ЧП изменилась схема движения транспорта. Сумма ущерба устанавливается.

Между тем работникам и арендаторам удалось спасти часть товара. По их словам, которые приводят некоторые СМИ, из огня успели вытащить товары на 50–100 тыс. рублей. При этом им помогали прохожие, несмотря на введенный полицией запрет приближаться к территории рынка.

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