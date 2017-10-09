Более 1 тыс. человек пробежали Донской марафон

В Ростове-на-Дону прошел Донской марафон. По данным организаторов, в нем приняли участие более 1 тыс. человек. Это были не только местные жители, но и любители бега из других российских городов.

Всего участникам предлагалось преодолеть пять разных дистанций. Протяженность самого длинного маршрута составляла 42 км, передает RostovGazeta.

Участникам выдали таблички с номерами. В каждую был встроен чип для электронного хронометража. Победители получили кубки, но эксклюзивные медали были сделаны для всех бежавших.

Кстати, самому взрослому марафонцу было 78 лет. Он бежал дистанцию в 18 км.