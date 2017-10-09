Понаблюдать за птицами вскоре можно будет в омских заповедниках

Новое направление туризма будут развивать в заповедниках «Баировский» и «Степной», которые находятся в Омской области. Оно называется Bird watching (от англ. — наблюдение за птицами). В заказнике «Баировский» уже проложен специальный маршрут.

Туристы смогут увидеть сотни птиц в естественных условиях обитания, в том числе пернатых, занесенных в Красную книгу региона. Кроме того, появится возможность понаблюдать за крупными животными, такими как кабаны, лоси и косули.

Как напоминает РИА «Омск-информ», в 2015 году заповедники, площадь которых составляет 57 и 30 тыс. га соответственно, перешли в ведение областного учреждения «Управление по охране животного мира». Перед инспекторами, которые закреплены за каждым заказником, была поставлена задача обеспечить животных и птиц условиями для выживания в холодное время года и организовать их защиту от браконьеров.

Во время последней проверки выяснилось, что численность птиц и животных в заповедниках стабильна.