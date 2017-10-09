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МККК сократит своих сотрудников в Афганистане после нападений

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Фото: TASS/ZUMA/Mohammad Jan Aria
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Международный комитет Красного Креста (МККК) намерен существенно «урезать» число своих сотрудников в Афганистане после атак, в результате которых в этом году погибло семь работников организации. 

Глава делегации МККК в Афганистане Моника Дзанарелли сообщила, что у них «нет другого выбора» в связи со случившимися событиями. Однако она добавила, что совсем покидать Афганистан организация не намерена. 

Напомним, в феврале 2017 года шесть сотрудников МККК были убиты, еще двое пропали без вести в афганской провинции Джаузджан. Об этом пишет ТАСС

Ранее портал iz.ru писал, что глава МККК Петер Маурер прибыл в Йемен, где была сильная вспышка холеры. В ходе визита Маурер обсудил ситуацию гуманитарной помощи с местными жителями и официальными лицами. 

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