МККК сократит своих сотрудников в Афганистане после нападений

Международный комитет Красного Креста (МККК) намерен существенно «урезать» число своих сотрудников в Афганистане после атак, в результате которых в этом году погибло семь работников организации.

Глава делегации МККК в Афганистане Моника Дзанарелли сообщила, что у них «нет другого выбора» в связи со случившимися событиями. Однако она добавила, что совсем покидать Афганистан организация не намерена.

Напомним, в феврале 2017 года шесть сотрудников МККК были убиты, еще двое пропали без вести в афганской провинции Джаузджан. Об этом пишет ТАСС.

Ранее портал iz.ru писал, что глава МККК Петер Маурер прибыл в Йемен, где была сильная вспышка холеры. В ходе визита Маурер обсудил ситуацию гуманитарной помощи с местными жителями и официальными лицами.