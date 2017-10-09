Банкомат Сбербанка взорвали в Екатеринбурге, сумма ущерба неизвестна

Налет на офис самообслуживания Сбербанка совершили неизвестные в Екатеринбурге. Накануне вечером, 8 октября, они проникли в отделение и взорвали банкомат. Взрыв был такой силы, что с потолка обрушилась плитка.

В УМВД по Екатеринбургу факт происшествия подтвердили. Там также сообщили, что злоумышленникам удалось похитить деньги из банкомата. Однако точная сумма похищенного не называется. Размер ущерба сейчас устанавливается. В самом Сбербанке сообщили, что сумма похищенного всё же незначительна.

В результате случившегося пострадавших нет. Сейчас офис опечатан. Расследованием ограбления занимаются следователи и сотрудники службы безопасности финансового учреждения, передает ИА «Ура.ру».

В середине сентября на юго-востоке Москвы неизвестные взорвали банкомат Альфа-банка. По некоторым данным, сумма ущерба составила 20 млн рублей.