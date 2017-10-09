Прямой эфир
Армия
Иностранцы смогут участвовать в военных операциях России за границей
Общество
СК: крушение Як-52 под Ставрополем могло произойти из-за ошибки пилота
Спорт
Названы первые пять претендентов на «Золотой мяч»
Мир
Багдад не исключает создание конфедерации с Иракским Курдистаном
Общество
Завершено благоустройство более 40 парков Москвы

Банкомат Сбербанка взорвали в Екатеринбурге, сумма ущерба неизвестна

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Налет на офис самообслуживания Сбербанка совершили неизвестные в Екатеринбурге. Накануне вечером, 8 октября, они проникли в отделение и взорвали банкомат. Взрыв был такой силы, что с потолка обрушилась плитка.

В УМВД по Екатеринбургу факт происшествия подтвердили. Там также сообщили, что злоумышленникам удалось похитить деньги из банкомата. Однако точная сумма похищенного не называется. Размер ущерба сейчас устанавливается. В самом Сбербанке сообщили, что сумма похищенного всё же незначительна.

В результате случившегося пострадавших нет. Сейчас офис опечатан. Расследованием ограбления занимаются следователи и сотрудники службы безопасности финансового учреждения, передает ИА «Ура.ру».

В середине сентября на юго-востоке Москвы неизвестные взорвали банкомат Альфа-банка. По некоторым данным, сумма ущерба составила 20 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 2 млн рублей похитили налетчики из банкомата в Красноярском крае
Ущерб от взлома банкомата Альфа-банка оценили в 40 млн рублей
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017