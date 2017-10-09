Прямой эфир
Армия
Иностранцы смогут участвовать в военных операциях России за границей
Общество
СК: крушение Як-52 под Ставрополем могло произойти из-за ошибки пилота
Спорт
Названы первые пять претендентов на «Золотой мяч»
Мир
Багдад не исключает создание конфедерации с Иракским Курдистаном
Общество
Завершено благоустройство более 40 парков Москвы

Зятя экс-премьера Пакистана арестовали по делу о коррупции

0
Фото: REUTERS/Faisal Mahmood
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зять бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа Мухаммад Сафдар арестован в рамках антикоррупционного дела. Сотрудники Национального бюро учета и контроля Пакистана (NAB) задержали Сафдара в аэропорту Исламабада, куда он прилетел с супругой из Лондона. 

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ, жена Сафдара покинула здание аэропорта и направилась в суд, где сейчас продолжается заседание. Судебное разбирательство против Сафдара ведется с сентября.

Сам экс-премьер не смог явиться на одно из слушаний по делу о коррупции, так как улетел в Лондон, где его супруга проходит лечение от лимфомы. На данный момент решается вопрос о рассмотрении дела в отсутствии Наваза Шарифа. 

Ранее портал iz.ru писал, что в Венесуэле Верховный суд выдал ордер на арест депутата Германа Феррера, супруга бывшего генпрокурора страны Луисы Ортеги Диас, у которой проводились обыски. Феррер подозревается в вымогательстве, а Диас были уволена с поста генпрокурора за борьбу в отношении тоталитаризма. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вице-президент Эквадора решил уйти в отпуск на время своего ареста
Суд продлил домашний арест экс-главе Коми Торлопову на три месяца
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017