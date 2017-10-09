Зятя экс-премьера Пакистана арестовали по делу о коррупции

Зять бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа Мухаммад Сафдар арестован в рамках антикоррупционного дела. Сотрудники Национального бюро учета и контроля Пакистана (NAB) задержали Сафдара в аэропорту Исламабада, куда он прилетел с супругой из Лондона.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ, жена Сафдара покинула здание аэропорта и направилась в суд, где сейчас продолжается заседание. Судебное разбирательство против Сафдара ведется с сентября.

Сам экс-премьер не смог явиться на одно из слушаний по делу о коррупции, так как улетел в Лондон, где его супруга проходит лечение от лимфомы. На данный момент решается вопрос о рассмотрении дела в отсутствии Наваза Шарифа.

Ранее портал iz.ru писал, что в Венесуэле Верховный суд выдал ордер на арест депутата Германа Феррера, супруга бывшего генпрокурора страны Луисы Ортеги Диас, у которой проводились обыски. Феррер подозревается в вымогательстве, а Диас были уволена с поста генпрокурора за борьбу в отношении тоталитаризма.