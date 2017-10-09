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Заседание Совета глав правительств ШОС пройдет в конце ноября

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Заседание Совета глав правительств (СГП) государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируется провести 30 ноября — 1 декабря в России. 

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на специального представителя президента РФ по делам ШОС, посла по особым поручениям МИД Бахтиера Хакимова. 

По словам дипломата, в ходе заседания СГП планируется обсудить ряд вопросов развития торгово-экономических отношений, а также утвердить бюджет ШОС на 2018 год. 

Одним из основных вопросов на повестке дня будет вопрос расширения организации и вступление в ШОС Ирана, который подал на это заявку в 2008 году.

Ранее портал iz.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о предстоящем заседании контактной группы ШОС–Афганистан, которое пройдет в Москве 11 октября. Лавров отметил, что Россия выступает за урегулирование внутриафганского конфликта. 

В июне президент России Владимир Путин предложил восстановить деятельность группы ШОС-Афганистан. По его словам, Шанхайская организация сотрудничества могла бы активнее работать в решении конфликта в Афганистане. 

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