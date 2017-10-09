В аэропортах Дубая появятся распознающие лица камеры

В аэропортах Дубая внедряется технология автоматического распознавания лиц пассажиров, которая заменит обычный паспортный контроль.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на эмиратское издание.

При вылете из Дубая пассажиры будут проходить через туннель, в котором будет встроено около 80 камер, распознающих человеческие лица. На внутренней стороне туннеля будет демонстрироваться изображение аквариума.

Власти ОАЭ уверены, что это поможет привлечь внимание пассажиров к различным уголкам туннеля и позволит камерам лучше запечатлеть черты лица. Первый такой туннель планируется открыть в аэропорту Дубая к концу лета 2018 года.

Ранее портал iz.ru писал, что в Москве начали работать камеры с системой распознавания лиц. Проект работает в режиме онлайн, а сам процесс идентификации личности занимает всего несколько секунд. Доступ к этой системе имеют представители правоохранительных органов и сотрудники государственных организаций.