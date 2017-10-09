Тренер: мужская сборная РФ по гимнастике недобрала медалей в Монреале

Российские гимнасты, выступавшие на чемпионате мира в канадском Монреале, могли показать более высокие результаты. Об этом журналистам ТАСС заявила старший тренер сборной РФ Валентина Родионенко.

По ее словам, более высокие результаты могли быть достигнуты гимнастами в вольных упражнениях и мужском опорном прыжке.

«Обидно, но с этим можно жить, ведь мы знаем, что у нас есть на этих снарядах конкурентоспособные гимнасты», — сказала старший тренер.

Родионенко добавила, что иностранные спортсмены знают о способностях российских гимнастов.

Российская мужская сборная завоевала две серебряные и одну бронзовую медаль. В частности, Давид Белявский и Денис Аблязин заняли вторые месте в упражнениях, соответственно, на коне и на кольцах. Также Белявский стал третьим в упражнении на брусьях, пишет «Газета.ру».