Прямой эфир
Общество
Открытое горение в ТЦ «Синдика» ликвидировано
Общество
Браслеты и кольца с функционалом «Тройки» появятся в конце октября
Спорт
Сборная Бразилии выбрала Сочи в качестве базы на ЧМ-2018
Общество
До 14 градусов тепла и дожди ожидаются в столице 9 октября
Мир
Сенатор Коркер: действия Трампа грозят «третьей мировой войной»

В Боливии разбился небольшой самолет: четыре человека погибли

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Alcir De Oliveira
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Боливии на территории северного департамента Бени упал и взорвался небольшой самолет. В результате крушения все члены экипажа, четыре человека, погибли. 

Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Сан-Борха вскоре после вылета из города Лос-Рейес, пишет ТАСС

По предварительной информации, причиной катастрофы послужили сильные порывы ветра, из-за которых пилот потерял управление, и самолет рухнул на землю. 

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. 

Ранее портал iz.ru писал о крушении самолета Ан-28 под Алма-Атой, после чего погибли пять человек. 

В Мексике жертвами крушения армейского самолета стали семь человек. Причины происшествия пока не установлены. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вертолет ВВС Индии разбился на границе с Китаем
Вертолет разбился во время ралли «Лиепая» в Латвии
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017