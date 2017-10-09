В Боливии разбился небольшой самолет: четыре человека погибли

В Боливии на территории северного департамента Бени упал и взорвался небольшой самолет. В результате крушения все члены экипажа, четыре человека, погибли.

Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Сан-Борха вскоре после вылета из города Лос-Рейес, пишет ТАСС.

По предварительной информации, причиной катастрофы послужили сильные порывы ветра, из-за которых пилот потерял управление, и самолет рухнул на землю.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее портал iz.ru писал о крушении самолета Ан-28 под Алма-Атой, после чего погибли пять человек.

В Мексике жертвами крушения армейского самолета стали семь человек. Причины происшествия пока не установлены.