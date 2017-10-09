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В японском аэропорту закрыли полосу из-за выбежавшей на нее собаки

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Фото: Global Look Press/Caro/Sorge
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В крупнейшем токийском аэропорту Ханэда временно закрыли одну из взлетно-посадочных полос из-за выбежавшей на нее собаки. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Незванного гостя сотрудники воздушной гавани смогли поймать только через 40 минут. Выяснилось, что пса перевозил пассажир, летевший из Токио на южный остров Окинава, однако во время погрузки питомец смог выбраться из контейнера и убежать в поле.

В результате инцидента график вылетов и приземлений 14 пассажирских лайнеров был сбит. Авиакомпания Japan Airlines, которой летел хозяин питомца, вместе с администрацией аэропорта организовала служебное расследование.

Ранее портал iz.ru писал, что в аэропорту шведского города Гетеборг в багаже одного из пассажиров обнаружили банки со взрывчатым веществом. Хозяина багажа задержали, им оказался 20-летний молодой человек из ФРГ. Его подозревают в попытке совершить теракт.  

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