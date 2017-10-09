В ДТП на юге Киргизии погибли пять человек, еще пятеро пострадали

В Джалал-Абадской области на юге Киргизии произошло столкновение легковушки «Хонда Фит» с большегрузным автомобилем «Вольво». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС Киргизии.

«В результате столкновения на месте погибли три человека, еще двое скончались по дороге в больницу, все они находились в «Хонде», пятеро пострадавших, по предварительным данным, были в грузовой машине», - рассказал собеседник агентства.

Авария произошла днем 8 октября на 423 км автодороги Бишкек – Ош. По факту аварии назначены экспертизы, возбуждено уголовное дело.

«В ДТП в основном попадают водители, чей стаж вождения составляет от трех до пяти лет, на первом месте нарушений - превышение скорости и выезд на встречную полосу», - добавил представитель УВД.

По данным агентства ТАСС, данная автодорога протяженностью 600 км является самой аварийной в стране.

Ранее портал iz.ru писал о ДТП, в котором погиб вице-премьер Киргизии Темир Джумкадыров. 7 октября его автомобиль столкнулся с «КамАЗом» в селе Садовое Чуйской области. Гражданская панихида по погибшему пройдет 9 октября в Бишкеке.