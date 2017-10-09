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Сборная Бразилии выбрала Сочи в качестве базы на ЧМ-2018
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Сборная Бразилии выбрала Сочи в качестве базы на ЧМ-2018

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Фото: Global Look Press/Serguei Fomine
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Сочи станет местом базирования сборной Бразилии по футболу на время чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает портал Globo Esporte.

Накануне стало известно, что бразильцы гарантировали себе выход в финальную часть ЧМ досрочно.

Ранее представители команды приезжали в РФ для ознакомления с условиями подготовки к мировому первенству и выбора тренировочной базы.

Помимо сборной Бразилии базироваться в Сочи хотели и футболисты Австрии, однако они не прошли в финальную часть ЧМ.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сборные Англии и Германии досрочно вышли на ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России. При этом власти Великобритании призвали английских болельщиков вести себя сдержанно в России.

К настоящему моменту определилось уже 14 команд, которые приедут в РФ на мировое первенство.

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