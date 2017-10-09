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Мир
Сенатор Коркер: действия Трампа грозят «третьей мировой войной»

Сенатор Коркер: действия Трампа грозят «третьей мировой войной»

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Фото: REUTERS/Aaron P. Bernstein
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Действия президента США Дональда Трампа могут привести к «третьей мировой войне».

Об этом заявил американский сенатор–республиканец от штата Теннесси, глава комитета по иностранным делам сената конгресса США Боб Коркер.

«Он тревожит меня. Он должен тревожить каждого, кто переживает за нашу страну», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, Коркер отметил безрассудное поведение Трампа по отношению к другим странам и то, что он относится к обязанностям президента, как к участию в реалити-шоу.

С другой стороны, присутствие рядом с Трампом таких людей, как министр обороны Джеймс Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, по мнению сенатора, утихомиривает главу Белого дома.

Напомним, Трамп и Коркер не в первый раз вступают в полемику, обвиняя друг друга в некомпетентности, и сенатор даже назвал Белый дом под управлением Трампа «взрослыми яслями».

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