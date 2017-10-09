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СМИ: Эрдоган запретил мэру Анкары пользоваться Twitter

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запретил мэру Анкары Мелику Гёкчеку пользоваться социальной сетью Twitter. Об этом сообщает Turkish Minute.

Причина такого решения не называется.

Ранее сообщалось, что власти Турции заблокировали доступ к Twitter, Facebook и YouTube после публикации в этих соцсетях видеоролика, на котором запечатлено, как террористы заживо сжигают двух турецких военнослужащих.

После удаления публикаций доступ был возобновлен.

Однако к настоящему моменту в Турции по-прежнему действует запрет на «Википедию». Причиной блокировки онлайн-энциклопедии стали статьи, «порочащие турецкие власти».

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