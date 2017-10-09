СМИ: Эрдоган запретил мэру Анкары пользоваться Twitter

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запретил мэру Анкары Мелику Гёкчеку пользоваться социальной сетью Twitter. Об этом сообщает Turkish Minute.

Причина такого решения не называется.

Erdoğan imposes Twitter ban on Ankara Mayor Gökçek | Turkish Minute https://t.co/OCtnae9EDG pic.twitter.com/bbOpZoo7XD — Turkish Minute (@TurkishMinuteTM) 9 октября 2017 г.

Ранее сообщалось, что власти Турции заблокировали доступ к Twitter, Facebook и YouTube после публикации в этих соцсетях видеоролика, на котором запечатлено, как террористы заживо сжигают двух турецких военнослужащих.

После удаления публикаций доступ был возобновлен.

Однако к настоящему моменту в Турции по-прежнему действует запрет на «Википедию». Причиной блокировки онлайн-энциклопедии стали статьи, «порочащие турецкие власти».