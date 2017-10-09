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Спасатели МЧС отправились на поиски пропавшего рыбака под Хабаровском

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Фото: РИА Новости
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Спасатели МЧС отправились на поиски рыбака, который 3 октября выпал из лодки на реке Кур в Хабаровском крае. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС.

«На катере КС-701 из Хабаровска выдвинулась группировка спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе пяти человек. Расстояние до предполагаемого района проведения поисковых работ — около 130 км», — рассказали в пресс-службе.

По предварительной информации, ночью двое мужчин отправились на лодке на рыбалку, находясь в 3 км от села Новокуровка и двигаясь вниз по течению. Один из них выпал из лодки, обстоятельства инцидента не сообщаются. Поисковые работы проводили родственники мужчины и сотрудники полиции, однако они не дали результатов.

Ранее в сентябре портал iz.ru писал, что лодка с пятью пассажирами опрокинулась на реке Обь в Томской области. Двое пассажиров были спасены усилиями местных жителей.

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